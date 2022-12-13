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Meteoroloji’den Antalya’ya 'turuncu kod' uyarısı

13 Aralık 2022 Salı 15:01
Meteoroloji’den Antalya’ya 'turuncu kod' uyarısı

 METEOROLOJİ, Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine ‘turuncu kod’ ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtildi.



Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, ‘turuncu kod’ ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta’da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:



“Bu akşam saatlerinden sonra, Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



TURUNCU KOD 



Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiAntalyaTuruncu Kod
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