Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1379
ALTIN
462.680
DOLAR
7.6875
STERLİN
10.1679
EURO
9.3379
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet Memuru Alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet...
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...

Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:32
0 Okunma
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Millî Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün önemli AR-GE projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve millî PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Millî Gözetim Radarının, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceği kaydedildi.

DHMİ VE TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağı belirtildi. Türk Hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak yerli ve millî sistemin, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de dışa bağımlılığın ortadan kaldıracağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıTürkiyeSivil HavacılıkMilli Gözetim Radarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu
Ordu’da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Ordu’da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans