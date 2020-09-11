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MİT operasyonuyla yakalanan İsa Özer Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Türkiye'ye getirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:26
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MİT operasyonuyla yakalanan İsa Özer Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK üyesi terörist İsa Özer, 2012 yılında örgütün Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınıp tutuklandı. Terörist Özer'in, tahliye olmasının ardından 2014 yılında PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı ve hakkında arama kararı çıkarılmasının ardından yasadışı yollarla Türkiye'den kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan MİT, PKK/KCK üyesi İsa Özer'in, terör faaliyetlerini Ukrayna'da sürdürdüğünü belirledi.

MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında ise terörist Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. MİT, saklandığı yeri tespit ettikleri PKK/KCK üyesi İsa Özer'i, düzenledikleri operasyon ile gözaltına alarak özel yöntemler ile Türkiye'ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Özer'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 1996 YILINDA KATILMIŞ

PKK/KCK'ya 1996'da katıldığı tespit edilen İsa Özer'in, Romanya'da, PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı/haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu bulunduğu cezaevinden sonra sınır dışı edildiği belirlendi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği'nin 'Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma' suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in, ayrıca 'Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik Yapma' suçlarından da açılmış çok sayıda davasının olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKTerörTeröristİsa ÖzerMİTOperasyonUkrayna
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