Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4300
EURO
9.3377
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Son Dakika
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
6 bakan TOBB üyeleriyle bir araya geliyor
Son Dakika
6 bakan TOBB üyeleriyle bir...

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
1 Okunma
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBZeytin DalıPKKYPGTerörTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
Bakan Soylu: Kadına yönelik şiddette hedefimiz 'sıfır'
Bakan Soylu: Kadına yönelik şiddette hedefimiz 'sıfır'
İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı
İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans