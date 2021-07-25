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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlere misliyle karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Temmuz 2021 Pazar 12:18
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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBFırat KalkanıTerörTeröristOperasyon
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