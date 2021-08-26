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MSB askerlerin görüntüsünü paylaştı

Afganistan'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak, Ankara'ya indi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:46
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MSB askerlerin görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda Afganistan'da görevli askerlerin tahliye işlemleri başlatıldı. Aralarında Türk askerinin de bulunduğu Türk Hava Yolları'nın 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Türkiye'ye havalandı. Uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Bu kapsamda; Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. TSK kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

MSB ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde uçaktan inen askerlerin çiçekle karşılandığı görüldü. Görüntü ile birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAfganistanAskerTHYTürk Askeri
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