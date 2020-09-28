MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.