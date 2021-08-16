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MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:07
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MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi. 

ACI HABER ŞEHİDİN KASTAMONU'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTI

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. 

Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının sabah erken saatlerde havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesi bekleniyor. Ardından Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek. 

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesi bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahmaran silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına  Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeŞimşek OperasyonuTerörOperasyonşehitMuhammet ÖztürkKastamonu
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