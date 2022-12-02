Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.004,71
ALTIN
1.077,48
DOLAR
18,64
STERLİN
22,88
EURO
19,63
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...

Muğla'da 127 kaçak göçmen yakalandı

02 Aralık 2022 Cuma 15:50
Muğla'da 127 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ve Ortaca ilçelerinde, ormanda 35'i çocuk, 127 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenler arasındaki çocukları araçlara kucaklarında taşıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Hisarönü ile Ortaca'nın Mergenli mahallelerinde, ağaçlık alanda, kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince her iki ilçede dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ortaca'da 103, Marmaris'te ise 24 olmak üzere 127 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olumsuz hava ile arazi şartlarından etkilenen kadın ile çocuklara su ve yiyecek ikram etti. Jandarma personeli, gruptaki bazı çocukları, araçlara kucaklarında taşıdı.

35'i çocuk, 22'si kadın olan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 organizatör şüphelisinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Demir: Stratejik unsurlarda yüzde 100 yerlilik birinci hedefimiz
İsmail Demir: Stratejik unsurlarda yüzde 100 yerlilik birinci hedefimiz
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Barınakta bu yıl 134 köpek öldü
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Barınakta bu yıl 134 köpek öldü
Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı
Polis Akademisi Başkanı Çolak'tan 'yeni güvenlik tehditleri' uyarısı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans