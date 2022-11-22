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Muğla'da kıyı ve deniz ekosistemine yönelik çalıştay yapılacak

22 Kasım 2022 Salı 14:38
Muğla'da kıyı ve deniz ekosistemine yönelik çalıştay yapılacak

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kıyı, koy ve körfez ekosistemlerinin kontrolünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla üniversite, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluşların katılımıyla 'Kıyı ve Deniz Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi ile Mapa Şamandıra Uygulama Modelleri Çalıştayı' yapılacak.

Muğla'da, 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Hasan Suver, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan katılacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Uçan, bakanlık tarafından kirlenme ve bozulmalara duyarlı toprak ve su alanlarının özel çevre koruma bölgesi olarak belirlendiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bu alanlarda doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas şekilde belirlendiğini vurgulayan Uçan, "Kara, kıyı ve deniz koruma alanlarında biyolojik çeşitlilik araştırmaları, tür ve habitat izlemeleri, taşıma kapasitesi araştırmaları ve yönetim planları gibi birçok bilimsel araştırma, inceleme ve koruma çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

'DENİZ ALTI ÇAYIRLARI, KORUNMASI ELZEM TÜRLERİN BAŞINDA GELİYOR'

Koruma alanlarından 12'sinin doğal liman özelliği gösteren kıyı, koy ve körfez bölgelerine ev sahipliği yaptığını belirten Uçan, "Bu nedenle bu bölgeler, aynı zamanda insan kaynaklı aktiviteye ve dolayısıyla tahribata da oldukça müsaittir. Akdeniz'in en önemli deniz altı oksijen kaynaklarından biri olan deniz çayırları, koylarda demirleyen tekne ve yatların çapalarının kontrolsüz bir şekilde atılması sonucunda büyük zarar görmektedir. Deniz altı atıklarının doğal yoldan bertarafı, deniz suyu kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi konusunda önemli rol oynamasıyla bu bitki, korunması elzem türlerin başında gelmektedir" diye konuştu.

Deniz ve kıyı alanlarında oluşan baskıları azaltmak, deniz ekosisteminin korunması için bütüncül yönetim gerçekleştirmek üzere harekete geçildiğini aktaran Uçan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un önderliğinde kıyı, koy ve körfez ekosistemlerinin kontrolünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu alanlarla ilgili olarak yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarının bilimsel temelli bir ortamda görüşülmesi ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla çalıştay düzenliyoruz. Çalıştayımız, 3 gün sürecek olup ilk 2 gününde 6 panel düzenlenmesi, 3'üncü gününde ise arazi çalışması yapılması planlanmaktadır. Programa yaklaşık 250 kişinin katılımı öngörülmektedir. Çalıştaya 10 farklı üniversite ve 15 sivil toplum örgütü ile İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin uluslararası kuruluşlarından 7 davetli konuşmacı olmak üzere 28 panelist katılım sağlayacaktır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EkosistemçalıytayMuğlaKıyı Ve Deniz
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