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Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ulaştı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentte ve ilçelerde misafir edilen depremzede sayısının 25 bin 826 olduğunu açıkladı.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:34
Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ulaştı

Muğla

Vali Tavlı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren arama kurtarma, güvenlik, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerin bölgeye intikalinin sağlandığını belirtti.

Muğla'dan dün itibarıyla deprem bölgesinde 683 araç, 3 bin 76 personel ve gönüllünün görev aldığını vurgulayan Tavlı, il genelinden bölgeye 627 tır yardım gönderildiğini kaydetti.

Depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten tahliye edilen vatandaşların kara, deniz ve hava yollarıyla Muğla'ya sevkinin sağlandığını belirten Tavlı, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla deprem bölgesinden Muğla'ya 25 bin 826 vatandaşımız tahliye edildi. 3 bin 843 afetzedemiz kamu misafirhaneleri ve yurtlarda, 6 bin 587 depremzedemiz otellerde, 15 bin 396 misafirimiz de evlerde barınıyor. Kamu misafirhanelerinde ve yurtlarda kalan afetzedelerimizin 3 öğün yemeği karşılanıyor. 13 ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan yardımlarla ücretsiz sosyal market hizmeti veriliyor."

Depremzedelere barındıkları kamu misafirhaneleri, yurtlar ile otellerde sağlık hizmeti ve psikososyal destek verildiğini anlatan Tavlı, çocukların okullara nakillerinin gerçekleştirilmesi için ilçelerde ve barınma merkezlerinde eğitim danışma masalarının kurulduğunu bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaDepremzedeler
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