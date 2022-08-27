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Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:11
Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 92 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 organizatör tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu 3 minibüsün, bir otomobilin öncülüğünde Antalya'dan Fethiye'ye doğru geleceği bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 5 Suriyeli de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Hacı Reşit Mustafa, Metin Muhammed, Mustafa Elyusuf, Rabiha Cuma ile Moutaz Billah Mervan, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaGöçmen Kaçakçılığı
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