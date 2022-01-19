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Muş-Bitlis kara yolunda kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2022 Çarşamba 15:08
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Muş-Bitlis kara yolunda kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

MUŞ - Muş-Bitlis kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Ekipler, kapalı yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış ve tipi nedeniyle birçok köy ve şehirlerarası yol ulaşıma kapandı. Karayolu ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Muş-Bitlis kara yolunda yaklaşık 50 araçtaki çok sayıda kişi mahsur kaldı. Türk Kızılay'ı Muş Bölge Afet Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalanlara kumanya verdi. Ekipler, iş makineleri ile yolu kısa sürede açarak mahsur kalanları kurtardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşBitlis Kara YoluMahsur Kalanlar
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