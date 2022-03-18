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Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda 2 metreyi bulan karla mücadele

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mart 2022 Cuma 14:14
Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda 2 metreyi bulan karla mücadele

MUŞ - Muş'ta kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak iiçin yoğun çalışma yürütüyor. 

Kar kalınlığı köy ve mezra yollarında 5 metreyi aşarken, Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda ise 2 metreye ulaştı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, bölgede etkili olan tipi ve fırtınaya rağmen, karla mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların seyrini rahat ve güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için çaba gösteren ekipler, kara yolunda genişletme çalışmalarına başladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşKulpDiyarbakır Kara YoluKarla Mücadele
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