Muş'ta 2 sığınakta PKK'nın patlayıcısı ele geçirildi

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şenyayla bölgesi kırsalında 20-21 Ekim 2020 tarihinde 'Yıldırım-4 Operasyonu' gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda terör örgütünün kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda; 2 adet 50 kiloluk EYP düzeneği, 1 adet 8’li pil bloğu, 2 adet 4’lü ateşleme düzenekli pil bloğu, 2 adet EYP yapılında kullanılan 4’lü pil bloğu, 2 adet kar kıyafeti ve panço, 1 adet fuel oil ile çalışan soba, 200 metre branda ile muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.