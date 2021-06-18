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Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 14:31
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Müsilaj, yeniden Tekirdağ sahilinde

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), dağıldıktan günler sonra özellikle balıkçı barınağında olmak üzere Tekirdağ sahilinde tekrar görüldü.

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor. Tekirdağ kıyılarında yapılan çalışma ve yağış ile rüzgarın da etkisiyle müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahilleri, bugün yeniden müsilajla kaplandı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da müsilaj görülürken, küçük tekneler denize açılamadı. 
 

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir, zamanla olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MüsilajTekirdağMarmara Denizi
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