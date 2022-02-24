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Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:19
Mustafa Sarıgül ve partililer Necmettin Erbakan'ı mezarı başında andı

İSTANBUL - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı kabri başında andı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partililer, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı pazar günkü 11. ölüm yıldönümü öncesinde, Merkez Efendi Mezarlığında kabri başında andı. Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından açıklama yapan, Mustafa Sarıgül, "Bugün ciddi devlet adamı, başbakanlık yapmış, ülkemize sayısız eserler kazandırmış Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan Hocamızı saygıyla, sevgiyle, dualarımızla bir kez daha yad ettik. Mekanı cennet olsun. Erbakan ailesine ve bütün ulusumuza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Erbakan Hocamıza yapılan demokrasi dışı uygulamaları, özellikle 28 Şubat tarihinde Başbakanken kendisine kurulan demokrasi dışı tuzakları kim kurdu, nasıl kurdu, niçin kurdu pazartesi günü Türkiye Değişim Partisi genel merkezimizde bütün somut verileriyle birlikte, bütün ulusumuzla paylaşacağım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülNecmettin ErbakanAnma
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