Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1092
ALTIN
460.908
DOLAR
7.0200
STERLİN
9.2434
EURO
8.3485
Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Adanalı kebapçıların aşırı sıcakta zorlu...
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği
Virüs, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda daha etkili
Virüs, doğum kontrol hapı kullanan...
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı...

Niğde'de erkenci elma hasadı

Niğde'de 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadına başlandı. İl genelindeki elma üretiminin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma, 1,5 ile 2,5 lira arasında satılıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
2 Okunma
Niğde'de erkenci elma hasadı

NİĞDE - Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Türkiye'nin 'elma deposu' kentlerinden olan Niğde'de 'yaz elması' olarak bilinen erkenci elma hasadının başladığını belirtti. 'Yaz elması'nın rekoltenin yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydeden Baş, "Erkenci elma tadı güzel, pazar cazibesi olan bir ürünümüz. İlimizde toplu olarak değil de dağınık şekilde yetiştirilmektedir. Yaz elma üretimi normal elma üretimimizin yüzde 10’una tekabül etmektedir" dedi. 

Erkenci elmanın kilosunun pazarda 1,5 ile 2,5 lira arasında alıcı bulduğunu dile getiren Baş, "Normal elmalardan yaklaşık 2 ay önce hasat edilen erkenci elmaları topluyoruz ve şu an için hem ürünün kalitesi hem de miktarı umut verici. İlimizde normal elma rekoltesinin yüzde 10’unu oluşturan erkenci elma da hasadımız yapılıyor. Üreticiler fiyattan memnun kalmamaları durumunda elmalarını soğuk hava depolarında muhafaza edebilirler" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeYaz ElmasıHasad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Gölü'nde batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nde batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi
Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi
Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim