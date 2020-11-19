Niğde’de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi

NİĞDE - Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanmasında yer alan meslekten ihraç 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Kasım'da Niğde merkezli Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerden 7'si daha bugün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 9 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.