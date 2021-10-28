NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 

Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni ve Yeni Çağrı Gazetesi Köşe Yazarı Nihat İlikcioğlu'nun İNSTAGRAM HESABI 27.10.2021 Tarih ve saat 21.55' de ÇALINMIŞTIR



İNSTAGRAM' DAN GELEN MESAJLARA, PARA , KREDİ KARTI BİLGİLERİ İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİNİZ, İNANMAYINIZ

https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/ LİNKİNİ TIKLAYARAK HESABI ŞİKAYET EDİNİZ! ki hesap kapatılarak rahatsız edilmeyesiniz



Önce Vatan Gazetesi'nde yayınlanan DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler }

EDEBİYAT YELPAZESİ { Yazılar }

KISA KISA ÖZEL SÖZLER

KİTAP TANITIMI köşelerinden her daim olduğu gibi ücretsiz faydalanmanız için Nihat İlikcioğlu'nun YENİ İNSTAGRAM hesabı www.instagram.com/nihat_ ilikcioglu_/ linkine tıklayarak ve 0 532 764 44 48 numaralı telefondan Nihat İlikcioğlu'na ulaşabilirsiniz...