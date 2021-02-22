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Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:24
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Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama

Dışişleri BakanlığıNijer'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın Tillabéri bölgesinde mayının üzerinden geçmesi sonucu dün meydana gelen patlamada 7 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NijerPatlamaDışişleri Bakanlığı
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