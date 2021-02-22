Nijer’deki patlamayla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın Tillabéri bölgesinde mayının üzerinden geçmesi sonucu dün meydana gelen patlamada 7 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.