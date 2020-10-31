O apartmandan güzel haberlerde art arda geliyor

Arama kurtarma ekiplerinin nakış işler gibi sabırla sürdürdüğü çalışmalarda Yılmaz Erbek apartmanın enkazından, önce yaklaşık 15.5 saat sonra saat 06.23'te Fadime Tolu (53) çıkarıldı. Umutları artıran bu mucizenin ardından saat 07.15'te ise 50'li yaşlarda Gülçin Aykut Soydan da yaralı olarak moloz yığınları arasından kurtarıldı. Vatandaşların alkışları arasında enkazdan indirilen iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu binadan daha önce de 9 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

17 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında saat 08.00 sıralarında bir kurtarılma sevinci daha yaşandı. Arama kurtarma ekipleri, enkazda bulunduğu yerini belirledikleri Hülya Özbek'i saat 08.00'da enkazdan sağ olarak kurtardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi enkazın üzerinde yapılan Özbek, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hülya Özbek'in enkaz altında kalan son kişi olduğu tahmin edilirken, ekiplerin bir süre daha dinleme yapacağı ifade edildi.



RIZABEY APARTMANINDAN 1 ÖLÜ ÇIKARILDI, İKİZ KARDEŞE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR



Bu arada yine Bayraklı'daki Rızabey apartmanı enkazından Ayşe Köse'nin cansız bedeni çıkarıldı. Aynı binanın enkazında Sayra ve Çınar Akagündüz (15) adlı ikiz kızkardeşlerden biri ile temas kuruldu. İkizlerin çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu binanın enkazında 16 yaşında İnci adındaki genç bir kızın daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı.