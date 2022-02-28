OGM’den komşu ülkelere 1 milyon fidan desteği

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2008 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlara, askeri birliklere, eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 214 milyon adet, yurt dışında ise başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere Azerbaycan, İran, Irak, Arnavutluk, Malta ve Özbekistan gibi pek çok komşu ülkeye 1 milyona yakın bedelsiz fidan dağıttı.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 183 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, OGM’nin yurt içi ve yurt dışında bedelsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edilerek, “Son 20 yıldır her yıl 350 milyon fidan üretiyoruz. Bunun bir bölümünü bedelsiz olarak ülke içinde ve yurt dışında dağıtıyoruz. OGM olarak, 2008 yılından bu yana belediyeler, muhtarlıklar, okullar, üniversiteler, askeri birlikler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar için 214 milyon adede yakın fidan ürettik” denildi.



ÖZBEKİSTAN’A 50 BİN FİDAN

Yurt dışın da fidan desteği veren OGM, 2010 yılından bu yana başta yavru vatan olmak üzere Azerbaycan, İran, Irak, Arnavutluk, Malta, Özbekistan Bosna Hersek, Kazakistan ve Suriye’ye 900 binden fazla fidan dağıtımı yaptı. Suriye’de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi olan Azez, Soran, Aktarin ve Çobanbey’e gönderilen fidanların dikimini de OGM personeli tarafından yapıldı. 2021 yılında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a 10 bin adet fidan gönderen OGM, yine geçtiğimiz yıl Irak’taki kamu kurum ve kuruluşlara 17 bin adet fidan desteği verdi. Özbekistan Taşkent’in çevresinin yenilenmesi, peyzaj ve rekreasyon projelerinde kullanılmak üzere 50 bin, Kazakistan’a ise 10 bin fidan veren OGM, son 6 yılda yavru vatanı yeşillendirmek için ise KKTC’ye 800 bine yakın fidan gönderdi.