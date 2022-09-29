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OGM’ye bağlı ilk ‘Doku Kültürü Laboratuvarı’ seri üretime başladı

29 Eylül 2022 Perşembe 11:36
OGM’ye bağlı ilk ‘Doku Kültürü Laboratuvarı’ seri üretime başladı

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde ilk doku kültürü laboratuvarında seri üretim başladı. OGM Müdürü Bekir Karacabey, 50 bin adet aronya ve 5 bin adet maviyemiş olmak üzere toplam 55 bin adet fidanın doku kültürü yöntemiyle üretildiğini, 2023 yılında üretim kapasitelerini 200 bin fidana çıkarmak olduğunu belirtti.


OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Doku Kültürü Laboratuvarı ve serasında fidan üretimlerine başlandığı belirtilerek, “Yapımına 2020 yılında başlanan, 2021 yılında yapımı tamamlanan laboratuvar bünyesinde toplam 210 metrekare alana sahip 2 adet doku kültürü serası yer almaktadır. Doku Kültürü laboratuvarında şu an itibarıyla Vaccinium corymbosum L. (Maviyemiş), Aronia melanocarpa (Aronya), Lonicera caerulea (Honeyberry:Balyemişi) ve Amelanchier alnifolia (Saskaton)’dan oluşan toplam 4 türün üretim sürecine geçilmiştir. Bunun yanı sıra çay, şeftali, kiraz, kafkasgülü ve gül türlerinden oluşan 5 farklı bitkinin üretimi için de Ar-Ge çalışmaları devam ediyor” denildi.

‘HEDEFİMİZ KAPASİTEMİZİ 200 BİN FİDANA ÇIKARMAK’

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doku kültürü tekniği ile fidan üretimi faaliyetlerine 2021 Temmuz ayında Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını söyleyerek, “Aronya ve Maviyemiş türlerinde tam anlamıyla başarıya ulaşılmış olup, 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla bu türlerin seri üretimine geçtik. Şu an için 50 bin adet aronya ve 5 bin adet maviyemiş olmak üzere toplam 55 bin adet fidan doku kültürü yöntemiyle üretilmiş bulunmaktadır. Kapasite artırma çalışmalarımız devam etmektedir.2023 yılı hedefimiz üretim kapasitemizi 200 bin fidana çıkarmaktır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doku Kültürü LaboratuvarıSeri üretimOGM
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