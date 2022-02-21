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Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Şubat 2022 Pazartesi 11:04
Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü 'tırtak' cinsi yunus ile 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. İncelemede, yunusun karın ve kuyruğunda kesici alet yaralarına rastlandı.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi sahilinde, 19 Şubat'ta yürüyüş yapanlar, öğle saatlerinde kıyıya vuran ölü yunusu görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile ekibi, yunusun karın ve kuyruğunda kesici alet yaraları tespit etti. 2 metre 14 santim uzunluğundaki 'tırtak' cinsi yunusun, balıkçılar tarafından yanlışlıkla avlandıktan sonra geri denize atıldığı bildirildi. Yunustan doku örnekleri alınıp, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi.

AĞLARA TAKILIP ÖLMÜŞ

Aynı gün bölgeye yakın bir sahilde de 'Chelonia Mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası kıyıda ölü bulundu. İncelemede kaplumbağada herhangi bir yara ve kesi alet izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılıp, boğularak öldüğü açıklandı. Kaplumbağadan da doku ve keratin örnekleri alındı.

'GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki deniz memelilerinden olan yunuslar, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas gibi deniz kaplumbağaları ile aynı kaderi paylaşıyor. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunmasında gerekli duyarlılığı göstermek zorundayız" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Deniz KaplumbağasıYunusSahil
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