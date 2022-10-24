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Osmaniye'deki orman yangÄ±nÄ±; havadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:11
Osmaniye'deki orman yangÄ±nÄ±; havadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor

OSMANÄ°YE'nin DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esinde, dÃ¼n Ã§Ä±kan ve bugÃ¼n de sÃ¼ren sarp arazideki orman yangÄ±nÄ±na havadan helikopterlerle mÃ¼dahale devam ediyor.

Amanos DaÄŸÄ±'nÄ±n eteÄŸindeki YeÅŸildere KÃ¶yÃ¼ AÄŸlar mevkisinde dÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. DumanlarÄ± fark eden vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ekibi ve arazÃ¶z sevk edildi. Sarp arazide olmasÄ± nedeniyle ekiplerin karadan mÃ¼dahale edemediÄŸi yangÄ±na helikopterlerle havadan mÃ¼dahale edilmeye baÅŸlandÄ±.Â ArazÃ¶z ve iÅŸ makineleriyle yangÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±Â kesimlere sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in Ã¶nemler alÄ±ndÄ±. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde ara verilen yangÄ±na mÃ¼dahale, sabah saatlerinde yeniden baÅŸladÄ±. Sarp arazideki yangÄ±n, etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeOrman YangÄ±nÄ±
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