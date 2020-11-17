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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 08:44
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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz’un acı haberi memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi’ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeşehitPiyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz
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