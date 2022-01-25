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Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2022 Salı 15:24
Oyuncu Ayberk Pekcan için cenaze töreni

MERSİN - Mersin'de tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.



Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Pekcan için bugün Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekcan'ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su, ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Pekcan'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defin için alkışlarla uğurlandı.

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Oyuncu Ayberk PekcanCenaze Töreni
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