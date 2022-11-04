Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.181,84
ALTIN
988,89
DOLAR
18,63
STERLİN
20,90
EURO
18,27
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...

Oyuncu Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

04 Kasım 2022 Cuma 15:46
Oyuncu Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

ADANA - Adana'da, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın (65), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende veda konuşmasını Türkçe yapan ve gözyaşı döken Akın’ın Japon eşi Miho Shimotashiro, “2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk. Ben her şeyimi kaybettim” dedi.

Uzun yıllar memleketi Adana’da gazeteci ve tiyatrocu olarak çalışan ardından oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren, geçirdiği beyin kanamasıyla kaldırıldığı hastanede 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için memleketi Adana’da tören düzenlendi. Bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi’ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Akın’ın tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Sahneye getirilen Akın’ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

‘HER ŞEYİMİ KAYBETTİM’

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Akın’la olan anılarını anlattı. Oyuncu Menderes Samancılar ise kürsüye çıktığında gözyaşı dökerek konuşamayacağını söyledi. Akın’ın 2019’da Adana'da portakal bahçesinde evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro ise yaptığı veda konuşmasında, “Rıza Adana’da doğdu. Adana’yı çok seviyordu. 2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana’da toprak olacak. O, benim için bir baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile yani her şeydi. Ben her şeyimi kaybettim” diye konuştu.

Rıza Akın'ın cenazesi törenin ardından Yüreğir ilçesindeki asri mezarlığa götürülerek toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Rıza AkınAdanaSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak
Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak
Şırnak'ta terör mağdurları tapularını aldı
Şırnak'ta terör mağdurları tapularını aldı
İzmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gördü, 20'ye yakın binada çatlak var
İzmir'deki 4.9'luk depremde minare hasar gördü, 20'ye yakın binada çatlak var
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans