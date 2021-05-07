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Pakdemirli: "Bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bayram öncesi üreticilere toplam 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Tüm destek ödemeleri, hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mayıs 2021 Cuma 14:08
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Pakdemirli: "Bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız"

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. Bakan Pakdemirli’ye kent ziyaretinde Vali Hasan Şıldak ve Balıkesir milletvekilleri eşlik etti. Pakdemirli, ilk olarak Gönen’de bulunan Anadolu Etap Meyve Bahçeleri’nde inceleme yaptı. Burada yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Üreticilere desteklerinin sürdüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, destek ödemeleri kapsamında bayram öncesi 6 kalemde 1,5 milyar lira ödeme yapılacağını dile getirdi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"7 Mayıs Cuma günü saat 18.00 itibarıyla fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon 11 bin 77 lira; hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 106 bin 687 üreticimize 251 milyon 797 bin 606 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 64 üretici firmaya da 37 milyon 880 bin 453 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 689 bin 136 liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız. Ayrıca süt destekleme ödemesi kapsamında 233 bin 129 üreticimize 222 milyon 634 bin 301 lira, arıcılık destekleme ödemesi kapsamında 58 bin 359 üreticimize 108 milyon 809 bin 745 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49 milyon 131 bin 395 lira olmak üzere toplam 380 milyon 575 bin 441 liralık destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız. Böylece üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri, hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."

DHA

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Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliBayram öncesiüreticiDestek
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