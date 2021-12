Palandöken ile Konaklı kayak merkezleri birleşiyor

ERZURUM - Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinin birleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Kuş uçuşu 9 kilometre olan kayak merkezleri, 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere 4 liftle birleştirilirken, yeni pistler oluşturulacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Meteoroloji'nin vereceği rapora göre, her iki kayak merkezini de birleştirme çalışmasını başlatacağız" dedi.



Büyükşehir Belediyesi, 1'i 12 kilometre olmak üzere çeşitli uzunluklardaki 24 pistinde aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken Kayak Merkezi ile aynı anda 14 bin kişinin kayak yapabildiği 16 pisti bulanan Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştirmek için çalışma başlattı.



Kara yolu ile birbirlerine 25 kilometre uzaklıkta olan 2 kayak merkezini buluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalara, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 2-3 yıl sürecek araştırmaları yön verecek. Kuş uçuşu 9 kilometre olan 2 kayak merkezi arasında kurulan istasyonlarla rüzgarın yönü, kar kalınlığı, nem ve sıcaklık belirlenip, çalışmalara başlanacak.



SUNİ KAR TESİSLERİ KURULACAK



Palandöken'in Ejder Tepesi'nden Konaklı'ya kadar ulaşım 2 gidiş- 2 dönüş olmak üzere kurulacak 4 liftle sağlanacak. Dağın uygun bölümlerine sosyal tesisler kurulacak. Bölgede belirlenen alanlara sulama göletleri ve suni kar tesisleri kurulacak. Çalışmalar ile yeni pistler, kayakseverlerin hizmetine sunulacak. Bölgenin ekosistemini bozmadan uygulanacak proje, 3-4 yıl sürecek araştırma sonucunda başlayacak.



'EKOSİSTEME UYGUN YAPILACAK'



Palandöken ve Konaklı'yı birleştirme çalışmalarına geçen yıl başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmaya başladık. Öncelikle bölgenin hakim rüzgar, kar, nem ve sıcaklığıyla ilgili bir araştırma yapılacak. Geçen yıl başladığımız çalışma devam ediyor. Bölgeyi 3-4 yıl boyunca takip edeceğiz daha sonra Meteoroloji'nin vereceği rapora göre, her iki kayak merkezini de birleştirme çalışmasını başlatacağız. Bölgemize gelen profesyonel kayakçılar, yeni pistler istiyordu. Biz de her iki kayak merkezini birleştirme kararı aldık ancak bunu rastgele bir şekilde değil ekosistemi takip ederek yön tespitlerini yapacağız. 2 kayak merkezi arasında oluşturacağımız yeni pistler ile bölge çok daha verimli kullanılabilir bir konumda olacak" dedi.