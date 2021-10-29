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Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 14:13
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Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu

DENİZLİ - DENİZLİ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de coşkuyla kutlandı. Onlarca sıcak hava balonunun havalandığı Pamukkale semalarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan Pamukkale Belediyesi, kutlama etkinliklerinde bugün özel olarak Pamukkale semalarını renklendirdi. Sabahın erken saatlerinde beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin eteklerinden kalkan sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Gün doğumunda Pamukkale semalarında onlarca balonda yüzlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu metrelerce yüksekte yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyaz CennetPamukkale29 Ekim Coşkusu
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