‘Paylaşma Günü’ Türkiye’de ikinci kez kutlanıyor

İSTANBUL - Bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör kurumlarının, eğitim kurumlarının ve daha pek çok paydaşın bağışçılığı ve gönüllülüğü ile kutladıkları bir kampanya olan 30 Kasım #PaylaşmaGünü, Türkiye’de ikinci kez kutlanıyor.





Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) ülke koordinatörlüğünde yürütülen ve uluslararası bir kampanya olan ‘Giving Tuesday’in Türkiye uygulaması olan ‘Paylaşma Günü’ bugün (30 Kasım Salı), yüzlerce katılımcıyla birlikte kutlanıyor.





Dünyada 70’ten fazla ülkede, daha cömert ve adil bir dünya için herkesin yapabileceği bir şeyler olduğu fikriyle hayata geçirilen ‘Paylaşma Günü’nde katılımcıların çevrelerinde gördükleri bir problemin çözümüne katkı sağlamaları, sosyal fayda yarattıkları faaliyetleri yaygınlaştırmaları, bağışçılığı ve gönüllüğü kutlamaları hedefleniyor. Özellikle sene sonu kampanyalarıyla artış gösteren alışveriş döneminden sonra, topluma geri verme fikrinden beslenen ve dahil olmak isteyen herkesin katılımına açık olan #PaylaşmaGünü’nün, Türkiye’de bağışçılık kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayarak, dayanışmanın öneminin hatırlandığı bir gün olarak her yıl kutlanması hedefleniyor.





“GİDEREK ARTAN BİR UMUT VE HEYECANLA KUTLAMASINI DİLİYORUZ”





Kampanyanın ülke koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri Rana Kotan, Türkiye’de ikinci kez kutlanan #PaylaşmaGünü’nün, tüm katılımcılarının sahiplendiği, kendisinden bir parça bulduğu ve giderek artan umut ve heyecanla kutladığı bir güne dönüşmesini amaçladıklarını belirterek “TÜSEV olarak Türkiye’de etkin bağışçılık kültürünün yaygınlaşması için hayata geçirdiğimiz çalışmalar kapsamında #PaylaşmaGünü çok önemli bir yere sahip. Özellikle parçası olan sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla, onların çalışmalarıyla ve uzun süreye yayılan hazırlıklarıyla şekillenen #PaylaşmaGünü’nde hayata geçirilen çalışmalarla hem topluma geri vermeyi, paylaşmanın güçlendirici hissini ve cömertliği ön plana çıkarıyoruz, hem de tüm bu çalışmalardaki emeklerimiz için kendimizi ve kuruluşların çabalarını da bir kere daha görünür kılarak buradaki dayanışmayı kutluyoruz” diye konuştu.





NASIL KUTLANIYOR?





Parçası olan herkesin dilediği şekilde kutlayabildiği 30 Kasım ’Paylaşma Günü’nde STK’lar farkındalık yaratma, kaynak geliştirme, gönüllü sayısını artırma gibi çeşitlenen amaçlara odaklanan kampanyalarını hayata geçiriyor. Özel sektör kuruluşları, kurum içi gönüllülük faaliyetlerini ve sivil toplumla kurdukları iş birliklerini çeşitlendirerek düzenledikleri faaliyetlerle ’Paylaşma Günü’nü kutluyor. Eğitim kurumları da ‘Paylaşma Günü’nün anlam ve önemine odaklanan çalışmalar yürütüyor. Bireylerse vakitlerini, uzmanlıklarını veya varlıklarını ihtiyaç sahipleriyle, diledikleri şekilde paylaşarak bu cömertlik hareketinin parçası oluyor. Tüm paydaşlar hayata geçirdikleri faaliyetleri #PaylaşmaGünü etiketini kullanarak sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak bu özel günün daha fazla kişi ve kurum tarafından bilinmesine ve kutlanmasına katkı sağlıyor. #PaylaşmaGünü’ne katılan kuruluşlarla ilgili www.paylasmagunu.org adresinden bilgi alınabiliyor.