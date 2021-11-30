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PKK'lı teröristlerin Sündüz Yaylası'nda katlettiği 24 kişi için anıt

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 10:51
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PKK'lı teröristlerin Sündüz Yaylası'nda katlettiği 24 kişi için anıt

VAN - VAN Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası'nda 28 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 24 kişi için anıt yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 18 Temmuz 1993'te, Bahçesaray'da kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası'na giden ve gece PKK'lı teröristlerce katledilen 11 aileden, 14'ü çocuk 24 kişi için anıtı yaptırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca ilçe mezarlığında 8 metre olarak inşa edilen anıtın yanı sıra kabirler de mermerle kaplandı. Çevre duvarı yenilenen mezarlığın gece aydınlatılması da yapıldı. Anıt, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede tamamlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sündüz YaylasıAnıt
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