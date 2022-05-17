Porsuk Çayı'ndan 20 dakikada 3 çuval çöp çıkarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en önemli simgelerinden Porsuk Çayı’nda, dalgıçların 10 metrelik alanda 20 dakika süren çalışmasıyla mont, çocuk ayakkabısı, cam şişe, ambalaj ve maskelerin de bulunduğu 3 çuval çöp çıkarıldı. Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, “Hayvanat bahçesinde görevli dalış ekibimiz Porsuk Çayı'nda kısa süreli çalışma yaptı. Gerçekten ciddi kirlilik çıktı. Açıkçası biz de şaşırdık, bu kadar çöp çıkmasını beklemiyorduk” dedi.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki su altı dünyası akvaryumunda görevli dalgıçlar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Porsuk Çayı'nın kentin ortasından geçen 8 kilometrelik bölümünde temizlik çalışması yaptı. Gezi tekneleri ve gondolların bulunduğu iskeleden suya giren dalgıçlar, 10 metre çapındaki alanda dip kontrolü yaparak çöp topladı. 20 dakikalık sürede Porsuk Çayı'ndan mont, çocuk ayakkabısı, cam şişe, ambalaj ve maskelerin de bulunduğu 3 çuval çöp çıkarıldı.



Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, çayın kentin en önemli simgelerinden olduğunu, dalgıçların kısa sürede çıkardığı 3 çuval çöpe çok şaşırdıkların belirterek, “Porsuk Çayı zaten Park Bahçeler Daire Başkanlığı'mız tarafından düzenli olarak temizleniyor ama şehrimizdeki yoğun turizm faaliyetlerinden dolayı kirlilik de bir yandan devam ediyor. Dalış ekibimiz bugün burada bir dalış planladı. Yaklaşık 20 dakikalık bir dalış yaptılar. Gerçekten ciddi bir kirlilik çıktı. Açıkçası biz de şaşırdık. Bu kadar beklemiyorduk. Tüm bu çöpler 20 dakikada toplandı” dedi.



‘DENİZLERİMİZİ BURADAN BİLE KİRLETMİŞ OLUYORUZ’



Hayvanat Bahçesi’ne bağlı su altı dünyası akvaryumu dalış ekibi sorumlusu Tugay Yılmaz ise Porsuk Çayı'na atılan çöplerin Sakarya Nehri'nden denize kadar ulaşabildiğini söyledi. 20 dakika içinde 3 çuval çöp çıkardıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Porsuk Çayı'ndaki çevre kirliliğine dikkat çekmek için aynı zamanda halkımızın buraya attığı çöplere dikkat çekebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Porsuk Çayı'na atılan bir plastik atıklar yüzyıllar boyunca su altında kalıyor. Buradan Sakarya Nehri'ne bağlanıyor. Sakarya Nehri'nden de denizlerimize gidiyor. Böylece denizlerimizi buradan bile kirletmiş oluyoruz. Buna biraz olsun farkındalık yaratmak adına böyle bir çalışma yaptık. Biz elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık ama burası gördüğünüz gibi küçük bir bölge. Biz 3 dalgıç olarak yaklaşık 10 metre çaplı bir alanı taradık. Yaklaşık 20 dakikalık dalışımız oldu. Dip derinliğimiz de yaklaşık 2,5 metreydi. Bu çaptaki bir alandan yaklaşık 3 çuval çöp çıkardık. Durum biraz kötüye gidiyor.”