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Pretty Cool Kidswear Sonbahar Kış Modelleri ; Sade ve Göz Alıcı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:21
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Pretty Cool Kidswear Sonbahar Kış Modelleri ; Sade ve Göz Alıcı

DİNÇER KARACALAR

Dünyadaki trend ve yenilikleri takip eden ve başarıyla koleksiyonlarına yansıtan Pretty Cool Kidswear, kız çocuklarının daimi şıklığını hedefliyor.

Sade ve zamansız modellerin eşliğinde sezonun gözdesi bluzlar, elbiseler, denim şort ve ceketler koleksiyonun ilgi çekici modellerinden.  Eşofman, sweatshirt gibi daha rahat parçaların yanı sıra kadife pantalonlar ve bluzlara da koleksiyonunda yer veren Pretty Cool Kidswear’in form ve kesimleri şık bir duruş  ve çocuklar için fonksiyonel kullanım amaçlıyor.

Kaliteli al, sade ve zamansız ol mottosuyla hareket eden Pretty Cool Kidswear yeni koleksiyonunda renkler, kışın karanlığının aksine yumuşak ve aydınlık. Pembe, kırmızı, haki yeşil gibi sezonun güçlü renkleri ile dikkat çeken koleksiyonda modern detaylarla bezenmiş zamansız parçalar ile küçük hanımların şıklığı amaçlanıyor.

Çocukların tarzını olduğu kadar sağlığını da düşünen Pretty Cool Kidswear ürünleri polyester içermeyen,terletme ve batma yapmayan kumaşlardan üretiliyor.

Stil sahibi, birbirinden şık ve kullanışlı parçalar Trendyol ve instagram sayfası üzerinden satışla kız çocuklarını bekliyor.

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Pretty Cool Kidswear Sonbahar Kış Modelleri Sade Ve Göz Alıcı
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