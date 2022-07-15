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Prof. Dr. Albay: (Sazlıdere Barajı) siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik

15 Temmuz 2022 Cuma 15:01
Prof. Dr. Albay: (Sazlıdere Barajı) siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik

İSTANBUL - İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimiyle ilgili yapılan incelemenin sonucunu açıklayan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay, "Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik. Su seviyesinin düşmeye başladığı yaz ve sonbahar aylarında halk sağlığı bakımından baraj ve göllerin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor" dedi.

İstanbul'da su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı görüldü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden ekip de Sazlıdere Barajı'ndan örnek alarak inceleme yaptı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, "İstanbul Sazlıdere Barajı'nda örnekleme yaptık. Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik. Su seviyesinin düşmeye başladığı yaz ve sonbahar aylarında halk sağlığı bakımından baraj ve göllerin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.


 

SİYANOBAKTERİ NEDİR 

Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.


 

İSKİ: DOĞAL SÜREÇ 

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir. Öte yandan alglerin meydana geldiği kısım, barajın su alma yapısından uzak ve alglerin miktarı da azdır. İSKİ'nin İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede su sağladığını hatırlatarak saygıdeğer İstanbullulara önemle duyururuz" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sazlıdere BarajıProf. Dr. Albay
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