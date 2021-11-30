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Prof. Dr. Sözbilir: İzmir için gerilim ve tehlike arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 12:48
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Prof. Dr. Sözbilir: İzmir için gerilim ve tehlike arttı

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 ve 4.3 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Depreme neden olan fayın 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söyleyen Sözbilir, "İzmir için gerilimin ve tehlikenin arttığını söyleyebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'de 5.1 ve 07.09'da 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 37,7275 kuzey enlemi, 26,1403 doğu boylamında ve 3,97 kilometre derinlikte meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi ile ilçelerinde hissedildi. Depremleri değerlendiren DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bugünkü deprem, geçen yıl 30 Ekim'deki depremin meydana geldiği Samos Adası'nın yaklaşık 50 kilometre batısında İkeria Adası'nda meydana geldi. Bölgede bulunan doğu-batı uzanımı kuzey-güney eğilimli normal bir fay var. O fay kırılmış oldu. İkeria Adası'nın çevresinde çok sayıda fay bulunuyor. Bu faylar, 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahipler. Bu depremle kırılmış oldu. Bugün kırılan fay, Samos fayına paralel bir fay. Fayın, 6.8 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda Çeşme ve Sakız Adası'nın güneyinde tsunami, İzmir'de de yıkım tehlikesi yaşanabilir" diye konuştu. 

'20'DEN FAZLA ARTÇI OLDU VE OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bölgede çok sayıda fayın bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Sözbilir, "Bu faylar bizim karadaki faylarımızla bağlantılı. Bu sebeple İzmir için gerilimin ve tehlikenin arttığını söyleyebiliriz. İkeri Adası'nın çevresinde bugün 20'den fazla artçı deprem oldu ve olmaya da devam edecektir. Bu depremden sonra etraftaki faylar tetiklenirse ana şokla büyük bir deprem de meydana gelebilir. Tsunami tehlikesi ise 6.5'ten sonra başlıyor. Eğer bunun üzerinde depremler olursa güney kıyılarımız tsunami etkisinde kalabilir. Bu bölgede denizin içinde 100'den fazla fay var. Biz de depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. SözbilirIzmirDeprem
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