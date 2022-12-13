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Prof. Dr. Sözbilir: Karabiga fayı, bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilir

13 Aralık 2022 Salı 15:06
Prof. Dr. Sözbilir: Karabiga fayı, bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilir

 İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin Karabiga fayında olduğunu belirterek, "Bu fay bir bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle fayın etki alanındaki Karabiga ve Çan ilçelerinde yapı stokunun deprem risk analizi açısından değerlendirilmesi gerekli" dedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından açıklamada bulundu. Sözbilir, şöyle konuştu:



"Deprem sonrasında araştırma merkezimizin yaptığı çalışmaya göre, depremin sismik kaynağı, Bekirli ile Karabiga ilçesi arasında uzanan Karabiga fayı olarak değerlendirilmiştir. Karabiga fayı 23 kilometre uzunluğundadır. Türkiye diri fay haritasına göre, çizgisellik sınıfında değerlendiriliyor. Yani deprem üretme ihtimali düşük, fay olarak kabul ediliyor. Fakat meydana gelen bu deprem, Karabiga fayının daha aktif bir fay sınıfında değerlendirilmesi ayrıca ayrıntılı çalışılması gerektiğini gösteriyor. Karabiga fayının bölgesel ölçekteki yerine bakıldığında, Biga Yarımadası'nı kuzeyden sınırlayan bir fay olduğu gösteriyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın, Biga Yarımadası'na uzanan kollarından biri olduğu ortada. Bu fay bir bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle fayın etki alanındaki Karabiga ve Çan ilçelerinde yapı stokunun deprem risk analizi açısından değerlendirilmesi gerekli. Karabiga fayının jeolojik, jeofizik ve jeodezik açıdan incelenmesi, 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay haritasının güncellenmesi gerekmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hasan SözbilirKarabiga FayıDeprem
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