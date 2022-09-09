Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek

İZMİR'in Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, olağanüstü kuraklık dönemi nedeniyle şehrin su ihtiyacının yüzde 44'ünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 48'e düştüğünü belirtti. Aralıktaki yağışların barajları doldurmak için yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu dönemdeki yağışlarda etkili olmuyor. Aralık ayına kadar barajdaki su oranını yüzde 20 ila 25 olacağını öngörüyorum. Kuraklık da devam edeceğe benziyor" dedi.



İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 54,26 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 48,39'a düştü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 54,87 olan su seviyesi ise 28,68'e düştü. Bu nedenle barajdan su alımı geçen hafta perşembe gününden itibaren durduruldu. Buna karşın küçük kapasiteli barajlardan Ürkmez'de su oranı 50,73'ten 55,02'ye, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda 43,13'ten 56,26'ya, Gördes'te ise 4,15'ten 4,56'ya çıktı.



'DÜNYADA SON 2 YILDIR KURAKLIK MEVCUT'



DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar Tahtalı Barajı'ndaki düşüşe dikkat çekip, "Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü. Balçova Barajı ise yüzde 28'in altına düştü. 1 Eylül'den itibaren buradan su alımı durdu. Tahtalı Barajı İzmir'in ana barajı. Yüzde 44 oranda su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Yani yaklaşık 300 bin metreküplük suyu buradan çekiyoruz. 2007 yılındaki müthiş kuraklıkta su oranı burada yüzde 2'ye düşmüştü. O dönem İzmir oldukça zor günler yaşamıştı. Bu yılın başından itibaren çok soğuk ve kurak bir dönem geçirdik. Kısacası yağmur yağmadı. Son 80 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyoruz. Tahtalı'daki su oranı yüzde 48'lere düşmüş durumda. Bu dönemdeki yağışlarda etkili olmuyor. Aralık ayına kadar barajdaki su oranını yüzde 20 ile 25 olacağını öngörüyorum. Aralık ayından sonra yoğun miktarda yağan yağmur barajları doldurabilir. Bu kuraklık da devam edeceğe benziyor. Dünyada son 2 yıldır kuraklık mevcut. Birçok önlem alındı. Bizde de önce belediye ve devlet önlemler almalı. Sonra da vatandaşlar su kullanımında dikkatli olmalı" diye konuştu.