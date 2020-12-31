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Propolise pandemi döneminde rağbet arttı

Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı. Bitlisli bal üreticisi Caner Güngördü, siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 14:00
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Propolise pandemi döneminde rağbet arttı

BİTLİS - Tüm dünyada koronavirüsün yayılmasını önlemeye ve tedavisine yönelik çalışmalar devam ederken, uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Koronavirüsten korunmak için bağışıklığı güçlendirici yiyeceklere yönelen vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği besinlerin başında ise propolis geliyor. Arılar, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip propolisi kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıyor. İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiği iddia ediliyor.

Bitlis'te bal üreticiliği yapan Caner Güngördü, propolise olan yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle satışların çok yükseldiğini anlatan Güngördü, "Halk arasında ‘Akumum’, Anadolu’da ‘Girebolu’ olarak bilinen propolis, birçok hastalığa iyi geldiği için tarih boyunca kullanılmış. Ancak bizler bağışıklığı güçlendiren propolisi çözelti haline getirerek, şişeledik. Bu ürünü Türkiye’nin değişik yerlerine de gönderiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bağışıklık güçlendiren bir ürün olduğu için çok fazla talep görüyor. Satışlarımızda son derece iyi. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bu çözeltiyi, 20 cc’lik şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Piyasada 75 TL’den alıcı bulan propolisi il dışından isteyen vatandaşlarımıza da kargolayarak gönderiyoruz. Hazırlanan çözelti propolisi, bir bardak suya 7-8 damla karıştırarak günde 1 kez tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PropolisPandemi Dönemi
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