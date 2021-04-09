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“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek

TVNET ekranlarında yayınlanacak olan “Ramazan Hilali” programı bu yıl, Bursa’dan izlenecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Nisan 2021 Cuma 15:13
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“Ramazan Hilali” bu yıl Bursa’dan izlenecek

İSTANBUL - TVNET, Ramazan ayına özel “Ramazan Hilali” isimli sahur programının bu yıl, Bursa’dan yayınlanarak izleyici ile buluşacağını açıkladı. Dr. Erkan Aydın’ın sunumu ile yayınlanacak programın hazırlıklarına Bursa’nın Tophane Surlarında, tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlik ve dikkatle devam ediliyor.

Kanalın program ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ramazan ayı boyunca her gece birbirinden değerli konuklar, tasavvuf dinletileri, söyleşiler ve Kur’an-ı Kerim tilavetleri bu mübarek mevsimini manevi iklimini izleyicilerle buluşacak. Program, manevi yönüyle kalplere dokunmasının yanı sıra Bursa’nın tanıtımına vesile olacak ve şehrin sahip olduğu değerleri ekranlara taşıyacak. Ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın yaptığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla ekranlara gelecek olan program, 13 Nisan’da Ramazan ayının ilk gecesi başlayıp 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı gecesi sona erecek” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan HilaliBursa
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