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Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan önleyici duvarın yapımı sırasında meydana gelen heyelanda Çayırdüzü köy yolu ulaşıma kapandı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2020 Pazartesi 15:15
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Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı

RİZE - Çamlıhemşin’in Çayırdüzü köyünde heyelan önleme çalışması kapsamında yola duvar örülmeye başlandı. Ekiplerin dün akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak ayrıldığı sırada heyelan meydana geldi. Çayırdüzü köyü yolu ulaşıma kapanırken 4 ev de tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, geceyi yakınları ve komşularında geçirdi. Köyde kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Rize Valisi Kemal Çeber de yetkililerle görüşerek köy yolunun bir an önce açılması ve heyelan önleyici duvarın tamamlanmasını istedi.

‘KORKUYORUZ’

Tedbir amacıyla evi boşaltılan Emine Seçer, "Evim hemen heyelanın altında bulunuyor. Daha önce taşlar geliyordu ama dün akşam çok büyük kayalar düştü. Zaten korkarak duruyorduk. Evleri boşalttılar. Biz geceyi başka yerde geçirdik. Korkuyoruz” dedi.

Abdurrahman Karaman da büyük kayaların gece düşmeye başladığını belirerek, “Heyelanın olduğu noktanın altındaki evler boşaltıldı. Diğer evlerle ilgili de incelemeler yapılıyor. Heyelan tehlikesinin sona ermesi için önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Çamlıhemşin İl Genel Meclis Üyesi Ali Kuyumcu da zeminin riskli olduğunu belirterek, “Burada yüksek bir duvar yapmayı planlıyorduk. Çalışmaya başladığımızda küçük küçük heyelan akmaya başladı. Sonrasında akşama doğru da büyük kayalar geldi. Yolun altına düşmemesi için önlemimizi aldık. Tehlike arz eden 4 evi boşalttık. Yol şu an ulaşıma kapalı. Şimdi burada gerekli önlemleri alarak bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeHeyelanKöy YoluÇayırdüzü
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