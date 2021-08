Rize’de vakalar 2’ye katlandı, ek covid servisleri açılıyor

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, son bir haftada en fazla vaka artışı görülen illerden Rize’de ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı. Vakaların geçen haftaya kıyasla ikiye katlandığı kentte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu, “Komşu ziyaretleri, taviz vermediğimiz bir gelenek. Uzak durma, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu gelenek, virüsün hayat bulmasına sebep oluyor” dedi.



Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonuyla başlayan göçlerle koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Yaşanan artış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından 31 Temmuz-6 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin paylaşımına yansıdı. Yurt genelinde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği il Rize oldu. Rize'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada ikiye katlanıp 243,64'ten 503,27'ye çıktı. Geçen haftaya kıyasla yüzde 106,63’lük vaka artışı gözlenen kentte artan vakalarla, hastanelerde ise ek Covid-19 servisleri açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı kararla, kentte randevusuz hasta kabul edilmemeye de başlandı.



‘İNSANLARIN DİKKATİ DAĞILINCA MASKE, MESAFE KAYBOLUYOR’



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Uğur Kostakoğlu, virüsün durumunun her gün değiştiğini belirterek, “Yeni mutantlar ve mutasyonların sonucu varyantlarla devam ediyor. Şu anda Türkiye’de bir delta furyası var ve Rize’de bu deltada artış var” diye konuştu.



Dr. Kostakoğlu, Rize’de vakaların artışının nedenlerini sıralayarak, “Rize’mize genelde yaz aylarında çok kişi geliyor. Çay için gelenler, işçi kısmı, tatil için gelenler var. Bunlara ek ise bekleyen düğünler var, bunlarda bir araya gelmeyi arttırıyor. Bu arada da insanların dikkati dağıldığı için maske, mesafe kayboluyor. İlimizde yaşanan sel felaketindeki endişeli süreçten dolayı dikkatlerin dağılması sonucunda virüs haliyle yayıldı. Bizim bölgemizde komşu ziyaretleri taviz vermediğimiz bir gelenek. Uzak durma, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Bu toplumun getirdiği gelenek ve görenekler de virüsün hayat bulmasına sebep oluyor” dedi.



‘EK COVİD SERVİSLERİ AÇTIK’



Kişisel tedbirlere uyulması çağrısında da bulunan Dr. Kostakoğlu, “Bayram öncesi dönemde vakalar azalmış, servis sayısını ikiye kadar düşürmüştük. Şu an 4’üncü servisi açtık. Artık hastanelerimizde hasta yoğunluğunun önüne geçmek için randevusuz hasta kabul edemiyoruz ama hala randevusuz hasta geliyor, bu da bizim sağlık hizmetimizi sekteye uğratıyor. Acil sağlık hizmeti alması gerekenlerin de zor duruma düşmesine sebep oluyor. Bu yönde de halkımızın bizlere yardımcı olması gerekiyor. Kişisel korucuyu kurallara uymalıyız, aşımızı muhakkak olmalıyız ve asla maskeden taviz vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.



‘ÇOK KALABALIĞIZ, DİKKAT ETMİYORUZ’



Kentte yaşayan Fatma Bozkurt da “Hep bir aradayız, ayrı durmayı başaramadık. Çok kalabalığız ve dikkat etmiyoruz. Komşuluk yapıyoruz, sarılmadan duramıyoruz ve sonuçta bunları yaşıyoruz” dedi.



Vakaların kentte düşüşe geçmesi temennisinde bulunan Ali Karadeniz ise, “Ne yazık ki yaz mevsimiyle birlikte etkileşim arttı. Daha çok bir araya geliyoruz, düğünlere katılıyoruz ve kuralları sıcak dolayısıyla es geçiyoruz. İnşallah yeniden toparlanacağız” diye konuştu.