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Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:13
Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak

RİZE  - Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenecek 12’nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapılacak.

RİDEF tarafından Rize Valiliği himayesinde İstanbul Yenikapı'da, 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12'nci Rize Günleri düzenlenecek. ‘7 bölge, 7 renk, biriz, beraberiz, kardeşiz' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde kentin başta çayı, doğası, lezzetleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak. 5 gün sürecek etkinliklerde tarihi, akademik ve kültürel çalışmaların yanı sıra tescilli ve tescil aşamasındaki lezzetlerle, Rize tüm yönleri ile İstanbul’a taşınacak.

Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek. Platforma yerleştirilen çay paketleri 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizelilerUzaya çay Gönderme Denemesi
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