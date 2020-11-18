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Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:11
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Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu

RUSYA - 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Türkiye ise belirtilen dönemde toplam 1.1 Rus turist ağırladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine göre Ruslar, temmuzeylül döneminde yabancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleştirdi. Turistik amaçla yurtdışına yapılan seferlerin yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye oldu. Rus vatandaşlarının Türkiye’den sonre en çok seyahat ettiği ülkeler sırasıyla; 1 milyon 28 bin kişiyle Abhazya, 398 binle Ukrayna, 146 binle Kazakistan, 81 binle Finlandiya, 43 binle Litvanya, 36 binle Güney Osetya, 35 binle Çin, 29 binle Estonya ve 26 binle İngiltere oldu.

Ancak Tur Operatörleri Birliği, bu ülkelerden yalnızca Türkiye'ye seyahat edenlerin turist olarak gittiğine dikkat çekiyor. Diğer ziyaretler ise, özel ya da iş seyahati niteliğinde olarak ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal Güvenlik ServisiTatil TercihiTürkiye
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