Rüyalar ne anlatıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

'Üst Seviye Yaşam Koçluğu' eğitimini Başkent Üniversitesinden alan Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, aldığı bir çok eğitim ve profesyonel kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında, ”rüya ve bilinçaltının, yaşanılan konu ve olaylarla alakalı tedbir almak, ileriyi anlamak mahiyetinde sembollerle uyarı vermesidir." diyor.

Rüyalardaki semboller bireyseldir. Burada mesaj rüyayı görene verilmek istendiği için, mesajı görenin bilinçaltındaki olayları anlatacak sembol ve işaretlerle işlenir. Aynı haberci rüyayı farklı iki kişi gördüğünde aynı mesajı ve aynı anlamı içermez. Bu nedenle gördüğü rüyayı, yaşadığı olaylara dikkat vererek kişi rüyasını yorumlarken profesyonel yardım almalıdır. Çünkü her insanın sembole verdiği anlam farklılık gösterebilir.

Örneğin, yılan bir insan için korku ve tehlike içerirken diğer bir kişi için şifalanma anlamına gelebilir. Bir bale eğitmeni için yılan kıvraklık ve zarafet mesajı verirken başka bir kişi için düşman ve tehlike mesajı olarak yorumlanabilir.

Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, "rüyalarımızın anlamını bir araştırma motorunda bulmaya çalışmak sağlıklı bir sonuç sağlamaz. Çünkü rüyanın yorumu, gören kişinin düşünce, duygu, yaşadığı olaylar ve bulunduğu koşullara göre değişir." bilgisini veriyor.

Rüyalardaki sembollere dikkat

Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, "evrensel bilgi ve hakikatlerin çok basit ve sade ögelere indirgenerek ifade edilmesi olarak tanımlanabilir." diyerek sembollerin anlatmak istediği şeyi en kesin, en belirli, en doğal ve en sade işaretler olarak ifade ediyor. Sembolizm evrensel olup insanlar için ortak dildir. Çünkü semboller ( rüyalar ) farklı yazı ve dil sistemine sahip bütün insanlar için aynı dille hitap eder. Bir sembolü çözmeye çalışırken figürden yola çıkılmalıdır. Örneğin farklı dilleri konuşan iki ayrı kişiye bir merdiven sembolü çizdiğimizde konuştukları dil her ne kadar farklı olsa da o sembolden aynı mesajı alacaklardır. Sembollerin yorumu için yaşadığımız çağın veya ortamın koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bize kolaylık sağlayacaktır. Sembolleri çözmemiz için her konuda olduğu gibi bilgi akıl ve sezgiye ihtiyaç duyarız.