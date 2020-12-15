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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 14:05
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; Profesör  kadrosu, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilgili yönetmeliğin hükümlerince söz konusu pozisyonlarda toplam 407akademik personel alacak.

Öğretim üyeliği kadroları için ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için başvurular ise 15 Aralık - 29 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 Akademik Personel AlacakSağlık Bilimleri Üniversitesi407 Akademik Personel Alınacak
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