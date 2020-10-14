Salda Gölü çevresinde bisiklet yolu yapılacak

BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlü, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ilişkin yönelik yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Arslantaş, "25 Ağustos günü Burdur'un tüm kesimlerinin katılımıyla yaptığımız toplantıda ortaya çıkan Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile paylaştık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Burdur kamuoyunun görüşlerini dikkatle dinledi ve bakanlığa bağlı Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'na bir çalışma yapma talimatı verdi. Kurulun bilimsel çalışmaları ve saha çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor doğrultusunda Bakanlığımız ve Valiliğimiz '15 Ekim 2020 itibariyle Beyaz Adalar kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır kararı aldı" dedi.



'KORUMA YÖNÜNDEN SON DERECE YERİNDE BİR KARAR'



Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olmasının Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, "Güncel stromatolit oluşumlarının bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde sıkı koruma önlemlerine rağmen neredeyse ziyaretçilerin tamamının henüz balçık haldeyken ya da henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki olarak zarar verdikleri ve çiğnedikleri izlenmiştir. Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeni ile derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Salda Gölü'nün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi, koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek için yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir. Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanmaktadır. Salda köyü, Doğanbaba köyü ve Kayadibi mahallelerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için İller Bankası desteğiyle arıtma tesisleri çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.



GÖL ÇEVRESİNE 36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU



Vali Arslantaş, köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için Salda köyü, Doğanbaba köyü ve Kayadibi mahallesinde oturan vatandaşların başvurabileceği hibe programı uygulaması başlatıldığını belirtti. Salda Gölü çevresinde 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacağını da kaydeden Vali Arslantaş, göle kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki kayak tesisleri bölgesinde çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacağını ifade etti. Arslantaş, "Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli alt yapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir" dedi.