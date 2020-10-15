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Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 15 Ekim'den itibaren girişlere kapanacağını açıkladığı Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümüne ziyaretçi girişi yasaklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 13:15
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Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı

BURDUR - Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile daha fazla ilgi gören Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi girişi bugün itibarıyla yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen ay yaptığı açıklamada, "Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık" demişti. Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Beyaz Adalar kısmı girişine ahşap bariyerler yerleştirildi.

Girişin yasaklanmasına rağmen Salda Gölü'nü ziyarete gelenler oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de yasaklanan bölgede kaçak giriş yapanları engellemek için dronla kontrol yaptı.

'BAKANLIĞIN KARARINI DOĞRU BULUYORUM'

Almanya'dan gelen İbrahim Aydınlı, "Millet kullanmasını bilse sıkıntı değil. Millet kullanmasını bilmiyor. Üzücü olan millet çöpünü bırakıp, gidiyor. Burada doğal bir güzellik var. Ne kadar çok insan gelirse o kadar çok kir bıraktığı için sıkıntılı. Bu güzelliğin bozulmaması gerekiyor. Benim şahsi düşüncem kota olması gerekiyor. O da biraz zor. O yüzden bu güzelliği korumak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararını doğru buluyorum" dedi.

'ÇAMURLARINI ÇALIP, GİDİYORLARDI'

Salda Gölü halkından Rahime Akalın (68), "Gölümüz eskiden çok daha güzeldi. Tertemizdi. İnsanlar biraz kirletti, yasak geldi. Yasak gelmesi gölümüz açısından iyi oldu. Gölümüz kirlenmişti. Çamurlarını çalıp, gidiyorlardı. Kumunu çalıyorlardı. Bu şekilde de güzel oldu, tertemiz oldu gölümüz. Hayırlısı" diye konuştu.

Salda'yı görmek için geldiğini söyleyen Tatiana Davydova da "Burası muhteşem. Uygulama yerinde, kesinlikle doğru bir uygulama" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüBeyaz AdalarZiyaretÇevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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